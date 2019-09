Segundo a fonte, o fogo registado em Algodres, no concelho de Fornos de Algodres, entrou na "fase de resolução" pelas 19:39 e o incêndio de Alagoas, freguesia de Sabugal e Aldeia de Santo António, no município do Sabugal, pelas 19:04.

De acordo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), um incêndio "em resolução" é um "incêndio sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido".

O fogo rural que começou pelas 12:36 no concelho de Fornos de Algodres estava a ser combatido, pelas 20:00, por 137 operacionais e 42 veículos, de acordo com a ANEPC.

Segundo a mesma fonte, o incêndio que surgiu, pelas 15:54, na zona de Alagoas, no concelho do Sabugal, envolvia no seu combate um total de 114 bombeiros, auxiliados por 33 viaturas.