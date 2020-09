O incêndio de Proença-a-Nova, que deflagrou no domingo à tarde, alastrou aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco e, pelas 13:00 de hoje, permanecia com cerca de 90% do perímetro dominado.

O Comandante das Operações de Socorro, Pedro Nunes, disse na conferência de imprensa realizada no posto de comando, em Sobreira Formosa, no concelho de Proença-a-Nova, que o incêndio mantinha-se “com 90% do seu perímetro dominado” e “10% ativo”.

“As nossas preocupações, neste momento, são estes 10% que nós temos ainda ativos, na zona norte do incêndio, quase na confluência” dos concelhos de Oleiros (distrito de Castelo Branco) com Pampilhosa da Serra (Coimbra).

O comandante referiu que até às 16:00 a “grande preocupação” dos meios no terreno tem a ver com uma zona que “medeia entre as Sarnadas de São Simão até à Póvoa de Cambas”, abrangendo Póvoa de Cambas, Malhadancha, Vilar Barroco e Sarnadas de São Simão.

A partir das 16:00, quando se prevê a rotação do vento e um aumento da intensidade, as preocupações estarão relacionadas com “toda a parte direita do incêndio, que vai desde o ponto do início até às Sarnadas de São Simão” (zona de Dáspora, Cardosa, Peão, Alvito da Beira e Vale de Figueira).