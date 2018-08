O quadro clínico das duas jovens internadas com queimaduras na sequência do incêndio que deflagrou no passado sábado, 4 de agosto, em Estremoz, concelho de Évora, "não sofreu alterações nestes últimos dias", divulgou esta sexta-feira a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Uma das jovens, com 20 anos, está internada na Unidade de Cuidados Intensivos de Queimados do Hospital de S. José e encontra-se numa situação clínica "grave e complexa, com prognóstico a definir face à evolução clínica", refere o comunicado da ARSLVT. A outra jovem, de 25 anos, encontra-se na Unidade de Queimados do Hospital de Santa Maria e "apresenta uma situação clínica grave, mas estável", diz a mesma fonte. Um outro jovem, também ferido no mesmo incêndio e internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, apresenta um quadro clínico "estável e a evoluir favoravelmente", segundo fonte da instituição de saúde. O incêndio que deflagrou em Estremoz no passado dia 4 de agosto fez sete feridos no total. Os três jovens que ainda se encontram internados, três jovens que já tiveram alta, e uma bombeira, assistida no Centro de Saúde de Estremoz por cansaço.