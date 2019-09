De acordo com a ANEPC, Um outro incêndio no concelho de Baião, no distrito do Porto, envolve 71 combatentes, 16 viaturas e dois meios aéreos.

Este fogo começou às 12:59 e “está ativo com duas frentes”.

A Proteção Civil mantém ainda nas ocorrências importantes o incêndio em Cinfães, no distrito de Viseu, que se encontra em fase de resolução com 61 operacionais e 21 viaturas.

Dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) indica que, entre 01 de janeiro e hoje, ocorreram 9.186 incêndios que queimaram 31.328 hectares.