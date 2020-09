Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à Lusa que às 07:30 o fogo estava ainda em curso e por dominar.

Àquela hora estavam no estavam no local 1.065 operacionais com o apoio de 354 veículos, de acordo com a Proteção Civil.

O incêndio deflagrou às 19:11 de domingo na localidade Conqueiros, concelho de Proença-a-Nova, e alastrou aos concelhos de Castelo Branco e Oleiros.

É em Oleiros que a situação mais preocupa, tendo na segunda-feira sido retiradas 33 pessoas de povoações do concelho que estavam ameaçadas pelas chamas e por precaução.