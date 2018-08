“A população foi notável na forma como compreendeu que aqui, como em Espanha, […] Califórnia, Suécia ou Grécia, há circunstâncias para as quais temos de estar cada vez mais bem preparados”, afirmou o ministro, perante a insistência dos jornalistas sobre as populações que quiseram ficar a defender as suas casas e foram impedidas pelas autoridades.

O ministro da Administração Interna respondia assim aos jornalistas, após um ‘briefing’ no posto de comando da Proteção Civil instalado no centro da vila algarvia (distrito de Faro), quando questionado sobre a ação da GNR durante as operações de retirada da população.

“Quem incentiva a que as populações se coloquem em risco está a cometer um apelo ao crime. Quem na comunicação social permita dar uma ideia de que é melhor ficar a defender o que é indefensável está a prestar um mau serviço público”, afirmou Eduardo Cabrita.

Eduardo Cabrita defendeu ainda que o país fez “imenso, mais do que nunca”, este ano, em matéria de prevenção relacionada com incêndios florestais, mas assegurou que é preciso continuar esse trabalho: “mais e melhor”.

O ministro seguiu depois com o presidente da Câmara de Monchique, Rui André, com o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, e com responsáveis das organizações de socorro e outras entidades para uma visita às zonas afetadas pelo incêndio.

O incêndio rural, combatido por mais de mil operacionais e considerado dominado hoje de manhã, deflagrou no dia 3 à tarde, em Monchique, distrito de Faro, e atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

A Proteção Civil atualizou o número de feridos para 41, um dos quais em estado grave (uma idosa que se mantém internada em Lisboa).

De acordo com o Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, as chamas já consumiram cerca de 27 mil hectares. Em 2003, um grande incêndio destruiu cerca de 41 mil hectares nos concelhos de Monchique, Portimão, Aljezur e Lagos.

Na terça-feira, ao quinto dia de incêndio, as operações passaram a ter coordenação nacional, na dependência direta do comandante nacional da Proteção Civil, depois de terem estado sob a gestão do comando distrital.

[Notícia atualizada às 13:06]