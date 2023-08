“Não há qualquer povoação ou casas em risco. Está próximo das aldeias serranas mas não há nada em risco”, disse à Lusa Marco Domingues, comandante Operacional Distrital de Viana do Castelo.

A dificuldade no combate ao incêndio, que “arrancou com muita velocidade e progrediu muito rápido”, diz respeito ao vento, acrescentou.

“O incêndio arrancou com muita velocidade e progrediu muito rápido, mas já estabilizou. Esteve numa zona de declive, mas já fez o declive todo, passou para o lado de lá da serra e já não tem um comportamento tão agressivo e gravoso. O vento ainda é uma condicionante”, explicou o comandante

Pelas 18:00, o incêndio tinha no seu perímetro a povoação de Cimo de Vila e progredia com “bastante intensidade”, devido à “alinhamento do vento com o declive do terreno”, que provocava “uma propagação muito rápida”, ainda que as casas nunca tenham estado em risco, disse Marco Domingues.

A página da Proteção Civil na internet indicava, pelas 19:20, que o fogo estava a ser combatido por 122 homens, 35 viaturas e seis meios aéreos.