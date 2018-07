O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, manifestou hoje "profunda consternação" ao seu homólogo grego, Nikolaus Voutsis, devido aos trágicos incêndios que estão a acontecer naquele país e já causaram 60 mortos.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da tragédia ocorrida em Mati, que tantas vítimas e sofrimento causou. Portugal, nação que tanto tem sofrido com a tragédia dos fogos florestais, sente de perto a dor do povo grego", lê-se no texto de Ferro Rodrigues, divulgado na página da Internet da Assembleia da República.

Na nota, o presidente do parlamento português endereça "às autoridades gregas e às famílias enlutadas" as "condolências e a expressão" da "mais sentida solidariedade".

Os fogos que lavram na Grécia causaram pelo menos 60 mortos e 172 feridos, alguns em estado crítico, de acordo com os últimos dados da Proteção Civil grega.

O Governo de Alexis Tsipras pediu ajuda internacional na noite de segunda-feira, tendo já alguns países respondido com meios de apoio. Portugal vai enviar 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) para ajudar a combater os incêndios na Grécia, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.