"Temos este ano a maior cobertura de sempre em termos de meios aéreos, são qualquer coisa como 55 meios aéreos no continente, mais um na Madeira, a funcionar com uma lógica muito direcionada para o primeiro ataque", disse José Artur Neves à agência Lusa, no final de uma visita ao Centro de Meios Aéreos da Guarda.

O governante adiantou que o dispositivo de combate a incêndios inclui 40 helicópteros entre médios e ligeiros, com brigadas helitransportadas do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, estando um dos helicópteros instalado na Guarda.

Segundo José Artur Neves, os elementos dos GIPS "foram todos muito preparados" durante o período de defeso para as brigadas "estarem presentes em todos os helicópteros", lembrando que antes guarneciam 22 helicópteros e agora estão nos 40.

O secretário de Estado da Proteção Civil explicou que o Governo estendeu esta força especial da GNR aos 18 distritos porque, para além de ser "uma estrutura muito bem preparada" para eliminar o incêndio no arranque, é uma força policial de investigação e o facto de cobrir o território "vigia também simultaneamente e prende os incendiários".

Nos últimos dias "tem já sido dado nota de flagrantes delitos" que os elementos observaram e, "com a ligação entre quem está no helicóptero e quem percorre o terreno pelas brigadas terrestres (?) é possível, com essa coordenação, apanhar vários incendiários".