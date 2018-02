"O conhecimento que tínhamos das regras do fundo de solidariedade da União Europeia (UE) permitiam-nos esperar, se tudo corresse bem, como correu bem, a aprovação de um montante desta ordem. Nesse sentido é positivo, são 50 milhões de euros, é um montante, apesar de tudo, significativo", afirmou Pedro Marques.

O governante, que falava no Parlamento, reagiu assim à proposta da Comissão Europeia de atribuição de 50,6 milhões de euros a Portugal, ao abrigo do Fundo de Solidariedade da União Europeia, na sequência dos devastadores incêndios florestais do verão e de outubro do ano passado.

"Junta-se [esta verba] a um grande esforço nacional no âmbito da reconstrução. Esse esforço global de fundos públicos e juntando este montante, ultrapassará os 600 milhões de euros", frisou.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas disse esperar que esta verba possa chegar em breve, mas adiantou que é precisa uma alteração no orçamento da UE, o que se espera para os próximos meses.