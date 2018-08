O município de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, criou quatro equipas de vigilância e intervenção rápida de combate a incêndios para operar durante o período crítico de verão, foi hoje anunciado.

O objetivo, segundo um comunicado da Câmara Municipal, passa por salvaguardar a área não ardida no concelho, que em junho de 2017foi atingido por um violento incêndio, que provocou 66 mortos e de 250 feridos.

Umas das equipas será fixa e vai estar estrategicamente posicionada no Miradouro da Senhora da Confiança e as outras três móveis deslocam-se pelas zonas não ardidas.

"Estas equipas atuam nos espaços florestais previamente definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)", refere o comunicado.

As três equipas móveis utilizam veículos ligeiros de combate a incêndios com tração às quatro rodas, equipadas com um "Kit" de primeira intervenção.

A equipa fixa mantém permanentemente informadas as entidades responsáveis (Bombeiros Voluntários e Proteção Civil), "comunicando, de imediato, qualquer ocorrência digna de registo", destaca a nota.

A iniciativa do município conta com a colaboração da Associação de Produtores Florestais do concelho de Pedrógão Grande.

Entretanto, o município procede também à criação de faixas de gestão de combustíveis numa área de 63 hectares, que representa um investimento superior a 113 mil euros, tendo já concretizado mais de 50% da área.

As faixas têm como objetivo isolar potenciais focos de ignição, diminuir a superfície percorrida por grandes incêndios e facilitar uma intervenção direta de combate ao fogo que reduza os efeitos da sua passagem, aumentando a eficiência no combate a incêndios de grande dimensão.