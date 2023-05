“Esteve aberto um aviso aos Condomínios de Aldeia com 20 milhões de euros do PRR. Terminou a 30 de abril e tivemos 417 aldeias candidatas a nível nacional, o que perfaz aproximadamente os 20 milhões [de euros] que tínhamos disponíveis”, disse João Paulo Catarino à agência Lusa, durante uma visita ao Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG).

O Programa Condomínios de Aldeia tem como objetivo dar apoio e resiliência às aldeias localizadas em territórios vulneráveis de floresta, apoiando um conjunto de ações destinadas a assegurar a alteração do uso e ocupação do solo e a gestão de combustíveis em redor dos aglomerados populacionais.

“Juntando essas 417 aldeias – obviamente que as candidaturas ainda vão ser analisadas e algumas podem eventualmente cair – às 200 que já temos aprovadas e 100 delas já executadas ficamos muito perto da meta das 800 aldeias que tínhamos previstas no PRR”, frisou o governante.

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas referiu ainda que o Governo “está em condições de reforçar a verba para esta medida em concreto”.

“Pelo seu sucesso e pela vantagem que tem em poder alterar a ocupação do solo à volta das aldeias para uma ocupação mais compatível com a defesa do edificado. As autarquias têm aderido de forma muito positiva a esta medida e há a intenção de continuarmos a abrir avisos, precisamente para aumentar esta proteção às aldeias em espaço florestal”, destacou João Paulo Catarino.

Segundo o governante, a maioria das candidaturas apresentadas abrangem, essencialmente, territórios a norte do Rio Tejo.

O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, acompanhou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, numa visita a algumas zonas do PNPG, na qual também estiveram a diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Sandra Sarmento, e alguns presidentes de municípios da região.

Os governantes visitaram projetos de restauro de habitats e trabalhos de prevenção na Mata Nacional do Gerês, Preguiça e Leonte, o campo de alimentação de aves necrófagas e o projeto de conservação do pinheiro-silvestre autóctone do Gerês, em Calvos.