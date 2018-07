A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para risco de incêndio muito elevado a máximo no distrito de Faro e em concelhos dos distritos de Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Beja.

A previsão, diz a ANPC, é que as condições climatéricas se agravem na segunda-feira, em termos de índices de risco de incêndio, no interior norte e centro, em especial na região de Trás-os-Montes e nos distritos de Guarda e Castelo Branco.

Num aviso à população divulgado hoje sobre perigo de incêndio rural para os próximos dias, e na sequência de informação prestada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a ANPC salienta que o tempo quente e o vento moderado são “condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais”.

A ANPC recorda que não é permitido, nomeadamente, fazer fogueiras, utilizar equipamentos de queima e de combustão, queimar matos, lançar foguetes, fumar ou fazer qualquer lume em espaços florestais.

As previsões para os próximos dias indicam vento moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, com diminuição da intensidade a partir de domingo, e temperaturas máximas entre os 30 e os 35 graus celsius no interior e entre os 24 e os 26 no litoral. No sábado e na segunda-feira prevê-se uma ligeira subida das temperaturas.