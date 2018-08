De acordo com a Proteção Civil, as condições meteorológicas previstas traduzem “num índice de risco de incêndio em nível muito elevado e máximo na generalidade dos municípios das regiões do interior Norte e Centro, Alto e Baixo Alentejo e Algarve, e em nível elevado na maioria dos restantes municípios dessas regiões”.

O tempo quente e vento moderado a forte e com rajadas são “condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais”, avisa.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas horas refere temperatura máxima até 33ºC no interior Norte, até 37ºC no interior Centro e na bacia do rio Tejo e até 38ºC no Sul.

A humidade será de entre 10% e 30% na generalidade do território continental, enquanto o vento deverá soprar moderado a forte (até 45 km/h), e com rajadas até 60 km/h.