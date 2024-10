O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) avança num relatório hoje publicado que entre 01 de janeiro e 30 de setembro de 2024 deflagram 6.319 incêndios rurais que resultaram em 135.058 hectares (ha) de área ardida, entre povoamentos (79.111 ha), matos (42.349 ha) e agricultura (13.598 ha).

“Comparando os valores do ano de 2024 com o histórico dos 10 anos anteriores, assinala-se que se registaram menos 43% de incêndios rurais e mais 65% de área ardida relativamente à média anual”, indicam os dados provisórios do ICNF, frisando que “o ano de 2024 apresenta, até ao dia 30 de setembro, o valor mais reduzido em número de incêndios e o terceiro valor mais elevado de área ardida, desde 2014”.

O documento destaca que setembro é o mês com maior número de incêndios, com um total de 2.048 incêndios, o que corresponde a 32% dos fogos registados este ano.

Também foi em setembro que as chamas consumiram a maior área ardida, 124.739 ha, correspondendo a 92% do total de área ardida do ano, segundo os dados provisórios do ICNF.

Apesar de o relatório não focar especificamente os incêndios da terceira semana de setembro, foi entre 16 e 20 desse mês que se registaram nas regiões norte e centro do país o maior número de fogos e área ardida, além de terem provocado nove mortes, queimado casas e destruídos terrenos agrícolas.

Nessa semana de setembro, o país passou dos melhores valores de área ardida da década para o terceiro pior desde 2014, sendo apenas ultrapassado em 2017 (563.000 hectares) e 2016 (165.000).

O ICNF dá conta que o maior incêndio do ano deflagrou em 16 de setembro no concelho de Castro Daire (Viseu) e consumiu 18.369 hectares, seguido do fogo no concelho de Vila Nova de Paiva (Viseu), que também começou em 16 de setembro e totalizou 14.327 hectares.

Nos terceiro e quarto lugares dos maiores incêndios estão os dois fogos que se registaram no concelho de Sever do Vouga, com 15.186 hectares de área ardida, estando também em destaque os incêndios em Penalva do Castelo (Viseu), que consumiu 7.071 hectares, em Nelas (Viseu), com 6828 hectares, em Baião (Porto), com 6.503 ha, e Oliveira de Azeméis (Aveiro), com 6.170 ha.

“Da análise por distrito, destacam-se com maior número de incêndios, e por ordem decrescente, os distritos de Porto (1.413), Braga (676) e Viana do Castelo (601). Em qualquer dos casos, os incêndios são maioritariamente de reduzida dimensão”, lê-se no relatório.

O ICNF sublinha que o distrito mais afetado em área ardida é Viseu com 49.163 hectares, cerca de 36% da área total ardida, seguido de Aveiro com 28.079 hectares (21% do total) e do Porto com 20.255 hectares (15% do total).

O ICNF indica também que cerca de um terço dos incêndios teve como causa este ano o “incendiarismo — imputáveis” e 26% queimas e queimadas.

Do total de 6.319 incêndios rurais verificados este ano, 4.438 foram investigados e têm o processo de averiguação de causas concluído, tendo a investigação permitido a atribuição de uma causa a 3.246, de acordo com o relatório.

O INCF indica ainda que 30% dos incêndios deste ano corresponderam aos níveis de severidade meteorológica elevada, ou sejam dias tendencialmente com temperaturas elevadas, vento forte, ausência de precipitação e humidade relativa baixa.

Os dados do ICNF são diferentes dos avançados pelo sistema europeu Copernicus, que indicam que os incêndios florestais de setembro consumiram cerca de 135.000 hectares em seis dias, totalizando este ano a área ardida em Portugal quase 147.000 hectares.

Este ano a época de fogos ficou ainda marcada pela queda, em 30 de agosto, de um helicóptero de combate a incêndios no rio Douro, que provocou a morte a cinco militares da GNR que faziam parte da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

CMP // JMR

Lusa/fim