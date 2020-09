As chamas, que lavraram durante vários dias, "consumiram mais de 400 hectares de floresta", sendo considerado "o maior incêndio do ano no distrito de Viana do Castelo".

“A investigação desenvolvida por esta Polícia apurou que o incêndio foi provocado por ação direta dos discos de corte metálicos de moto-roçadoras, que estavam a ser utilizadas nos trabalhos de instalação e beneficiação de áreas florestais, no concelho de Ponte de Lima”, acrescenta o comunicado da PJ.

No comunicado, a polícia refere ainda que, “após a ignição do incêndio, os autores não procederam, como se impunha, à sua extinção, não alertaram as autoridades competentes, nem acionaram os meios de socorro, optando antes por se porem em fuga do local”.

Os quatro homens vão ser presentes, na quarta-feira, a um juiz do tribunal de Ponte de Lima para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

Em julho, em declarações à agência Lusa, o vereador da proteção civil da Câmara de Ponte de Lima (CDS), Vasco Ferraz, anunciou que a autarquia, em parceria com a Polícia Judiciária, ia instalar sistemas de videovigilância de deteção de incêndios, após o "aumento significativo" de ignições registadas naquele mês, a "maioria com origem em comportamentos humanos".

"O sistema de videovigilância para deteção de incêndios vai começar a ser instalado na próxima semana em todos os acessos florestais do concelho, para prevenir a ocorrência de novos incêndios. Quem vai operar esse sistema de videovigilância é a Polícia Judiciaria (PJ)", disse Vasco Ferraz.

Vasco Ferraz adiantou que, só naquele mês, registaram-se em Ponte de Lima mais de 40 ignições, estimando a área ardida "em mais de 500 hectares".