A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para a reativação foi dado “ao início da tarde” de hoje, estando as chamas a consumir uma área de mato na freguesia de Santo António das Areias, no concelho de Marvão, distrito de Portalegre.

O incêndio tinha sido dado como dominado às 20:10 de terça-feira, quase quatro horas depois do alerta inicial, pelas 16:25.

O combate às chamas, segundo o CDOS, mobiliza um total de 115 operacionais, com o apoio de 38 veículos e oito meios aéreos.