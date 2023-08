Às 04:00 o fogo mobilizava 143 operacionais apoiados por 43 viaturas, quando ao final da tarde de quinta-feira era combatido por 82 operacionais, 23 viaturas e seis meios aéreos, de acordo com a informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A circulação rodoviária na EN214, cortada entre as aldeias de Pinhal do Norte e Areias, naquele concelho do distrito de Bragança, já foi retomada.

O IC5 chegou a estar cortado nos dois sentidos, junto ao nó de Pinhal do Norte, mas também já reabriu ao trânsito.

O alerta para o fogo foi dado às 16:26, em Areias, freguesia de Amedo e Zedes.

Segundo fonte do comando Sub-regional do Douro, as chamas ardem com intensidade em mato e pinhal, sem populações ou bens em risco.