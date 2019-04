O comandante José Dias Lages aproveitou as comemorações do dia do Regimento de Infantaria n.º 13 para fazer um balanço da atividade desenvolvida pelo RI13 e referiu que, nesta época crítica de incêndios, serão empenhados 40 militares, distribuídos por dois módulos de intervenção e patrulhas.

A missão dos militares, que será cumprida entre junho e outubro, inclui operações de deteção de fogos, rescaldo e vigilância pós-incêndio.

“Este regimento tem dois módulos de intervenção que estão prontos a atuar à ordem, em qualquer ponto do território nacional, assim que nos for solicitado”, afirmou o comandante aos jornalistas.

Em 2018, segundo o coronel, foram empenhados diariamente, entre junho e outubro, 16 militares, no distrito de Vila Real, que percorreram mais de 41.000 quilómetros.

Em simultâneo, o regimento manteve dois módulos de intervenção que efetuaram 45 patrulhas de vigilância e deteção nos distritos do Porto, Vila Real, Bragança e Castelo Branco.

José Dias Lages disse ainda que, também em Vila Real, é sentida a diminuição do número de militares.