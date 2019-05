“Só podem aceder os transportes públicos, incluindo os táxis, agora os jipes e os outros veículos turísticos não podem”, notou o autarca, acrescentando que “com temperaturas acima dos 30 graus, com a quantidade de jipes que andam na serra, é um risco” que não se pode correr.

O presidente da câmara salientou que os automobilistas podem deixar as viaturas nos parques de estacionamento da zona da Portela de Sintra e da Cavaleira, junto ao Itinerário Complementar (IC) 16, e recorrer aos transportes públicos, uma vez que a restrição será controlada pela Polícia Municipal e pela GNR.

No despacho do presidente da câmara, após uma reunião da Proteção Civil municipal, determina-se que, desde as 00:00 de 31 de maio às 23:59 de 02 de junho, “é interdito o trânsito nas vias municipais que integram o perímetro da serra de Sintra”.

De fora da proibição ficam os “veículos de moradores e de empresas” ali sedeadas, “transportes públicos de passageiros, veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Proteção Civil”.

A medida decorre de uma metodologia aprovada hoje pelo executivo municipal, segundo a qual “quando a autoridade competente de Proteção Civil emitir um ‘alerta laranja’ para o distrito de Lisboa, o presidente da Câmara pode determinar a interdição do trânsito nas vias municipais que integram o perímetro da serra”.

Os principais acessos condicionados situam-se nas ligações ao Largo Sousa Brandão, entroncamento da Rua Santa Eufémia, Estrada Nacional (EN)375, cruzamento do Convento dos Capuchos, entroncamento do Caminho dos Moinhos com EN247-3, entroncamento da Estrada Peninha com EN247 e estrada florestal limite no concelho de Sintra junto ao cruzamento da Portela.

Assim, no uso das competências como autoridade municipal de Proteção Civil, em articulação com o previsto no Código da Estrada, Basílio Horta determinou a comunicação da decisão ao comando distrital de operações de socorro (CDOS), forças de segurança e bombeiros, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua.

No despacho nota-se que toda a mancha florestal da serra de Sintra “se encontra classificada como Património da Humanidade pela UNESCO”, desde 1995, o que “implica compromissos de conservação e proteção do património”.

A decisão decorre de uma declaração, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da passagem “ao estado de alerta especial laranja nos distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal”, face às previsões meteorológicas que apontam para “um significativo agravamento do risco de incêndio florestal”.