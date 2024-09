Um incêndio em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, e dois em Fafe (Braga), eram hoje, pelas 11:00, os mais preocupantes do país, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em Sever do Vouga as chamas consomem povoamento florestal desde as 02:17 e estão a ser combatidas por 50 veículos, cerca de 170 operacionais e cinco meios aéreos, disse à Lusa fonte da ANEPC. Devido a este incêndio, está interditada a Estrada Nacional 16 (EN16) entre Carvoeiro e Poço de Santiago, mas “não há conhecimento de habitações em risco”, acrescentou. Em Fafe estão a lavrar dois incêndios, um dos quais em Cruz de Carrelhas, com início às 00:22 de hoje, que envolve 49 viaturas, quatro meios aéreos e mais de 160 operacionais no combate. Ainda em Fafe, voltou a estar ativo o incêndio que na sexta-feira deflagrou em Soutelo, combatido por 15 veículos, dois meios aéreos e mais de 150 operacionais. Em Fafe não há registo de casas ameaçadas nem de vias cortadas. Às 11:00 estavam ativos 17 fogos rurais, “muitos deles ainda em despacho de alerta”, com os elementos de combate a caminho do local. O incêndio em Silvares, no Fundão (Castelo Branco), está dominado desde sábado, mas mantêm-se no local 170 bombeiros e 58 veículos em atividades de prevenção, vigilância e estabilização dos perímetros. Às 11:00 estavam em operações relacionadas com o combate a incêndios no continente 1.250 operacionais, ajudados por quase 370 veículos e 19 meios aéreos.