Desde o início da pandemia, o país contabilizou mais de 5,4 milhões de infeções, que resultaram em 86.752 óbitos.

Em contrapartida, a Índia tem também o maior número de doentes recuperados em todo o mundo, com uma taxa de recuperação de cerca de 80%, de acordo com a universidade norte-americana Johns Hopkins.

O Governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, tem sido alvo de duras críticas devido à gestão da pandemia no país, onde a contração da economia deixou milhões de desempregados.

A Índia é o segundo país do mundo com o maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortos, depois daquele país e do Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 953.025 mortos e mais de 30,5 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.