O pássaro foi capturado em Mumbai com "mensagens escritas nas suas asas numa caligrafia similar à chinesa", informou o jornal Times of India.

"Inicialmente, a polícia abriu um caso de espionagem contra o pássaro, mas, depois de concluir a investigação, retirou a acusação", acrescentou o jornal.

O pássaro permaneceu trancado num hospital da cidade enquanto a polícia realizava uma investigação. O processo durou "uns surpreendentes oito meses", denunciou esta quinta-feira a organização de defesa dos direitos dos animais PETA.

A ONG informou que a polícia deu "permissão formal ao hospital para libertar a pomba" na quarta-feira. Esta pomba é a última de várias detidas pelas autoridades indianas sob suspeita de espionagem.

Agentes de segurança anunciaram a detenção de uma pomba em 2016 depois de descobrirem que transportava uma mensagem ameaçadora ao primeiro-ministro Narendra Modi, perto da fronteira da Índia com o rival Paquistão.

Outra pomba foi retida sob vigilância armada em 2010 quando foi encontrada na mesma região com um anel na pata e um número de telefone e endereço paquistaneses estampados no seu corpo com tinta vermelha.

Neste caso, as autoridades ordenaram que ninguém fosse autorizado a visitar a pomba, que, segundo a polícia, poderia estar numa "missão especial de espionagem".