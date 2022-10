Uma ponte suspensa em Morbi, no estado de Gujarat, no oeste da Índia, desabou este domingo, matando, pelo menos, 40 pessoas e deixando dezenas de feridos graves, confirmaram autoridades do governo citadas pelas agências internacionais.

Um ministro de Estado disse que pelo menos 30 pessoas ficaram gravemente feridas e algumas pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com um funcionário de um hospital para onde as vítimas foram levadas.

Centenas de pessoas caíram em um rio quando a ponte desabou. Mais de 100 pessoas estavam na ponte na cidade de Morbi no momento do desastre e caíram no rio Machchhu, segundo o canal de TV local Zee News.

A ponte histórica de 230 metros foi construída durante o domínio britânico no século XIX. Este fechada nos últimos seis meses para obras de conservação e foi reaberta ao público na semana passada.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que está em Gujarat, o seu estado natal, para uma visita de três dias, disse que orientou o ministro-chefe do estado a mobilizar, com urgência, equipas para a operação de resgate.