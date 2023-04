“Após a redução que já tinha sido observada no trimestre precedente, a população empregada no Norte diminuiu, em termos homólogos, 0,5% no 4.º trimestre de 2022, o que representou a destruição líquida de 8.800 postos de trabalho”, pode ler-se no documento, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Segundo o relatório, os valores contrastam com o aumento homólogo de 1,4% registado no mesmo período de 2021, e seguem-se à diminuição de 0,6% no terceiro trimestre de 2022.

“Pelo contrário, a população empregada em Portugal aumentou 0,5% [no quarto trimestre de 2022], tendo sido criados mais 23.900 empregos durante esse período”, aponta também o documento.

Apesar dos números do final do ano, no conjunto de 2022 “o mercado de trabalho do Norte apresentou uma evolução favorável, com a população empregada a crescer 0,7% face ao ano anterior”.

Relativamente à taxa de desemprego, no Norte aumentou para 6,8% no quarto trimestre do ano passado, “um valor superior em 1 p.p. [ponto percentual] face ao do trimestre anterior (mais 0,3 p.p. em relação ao período homólogo de 2021)”.

“Em termos absolutos, o número de desempregados do Norte atingiu 124,3 mil pessoas, o que representou um crescimento de 3,8% face ao mesmo período do ano transato”, indica também o documento.

O número de desempregados de longa duração “representava 42,6% do total dos desempregados no 4.º trimestre de 2022, continuando a ser inferior à proporção de desempregados de curta duração (57,4%)” no Norte, tendo os de longa duração diminuído 16,3% em comparação com o trimestre homólogo de 2021 e os de curta aumentado 26,0%.

O relatório dá ainda conta que “a população empregada no ramo das indústrias transformadoras do Norte aumentou 3,3%, em termos homólogos, no 4º trimestre de 2022, correspondendo a mais 13.800 postos de trabalho”.

Por outro lado, “a população empregada no comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos diminuiu, em termos homólogos, 10,8% no 4º trimestre de 2022, equivalente a menos 30 500 postos de trabalho”.