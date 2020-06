A equipa do Governo indonésio responsável pela gestão da covid-19 revelou que o aumento do número de casos está associado à crescente capacidade de testes do país, que na última semana se aproximou da meta diária de 20 mil.

No entanto, os críticos alertam que o número de testes ainda está abaixo do recomendado para um país que possui 270 milhões de habitantes.

A Indonésia começou a reabrir a economia este mês e irá, gradualmente, continuar neste sentido até julho.

O país já registou mais de 50 mil casos, mais de 2.600 mortos e cerca de 20.500 recuperados.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 479 mil mortos e infetou mais de 9,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.