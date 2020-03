De acordo com um comunicado hoje enviado pela ALIF, "a indústria alimentar enviou pedidos de audiências aos grupos parlamentares para que estes considerem - com vista ao Orçamento do Estado de 2021 - o fim de três taxas de IVA diferentes em vigor para os mesmos alimentos".

Para além dos pedidos aos partidos com representação na Assembleia da República, a ALIF já tinha enviado uma carta ao ministro das Finanças, Mário Centeno, na qual o seu presidente, Manuel Tarré, expõe "que não faz qualquer sentido aplicar a taxa máxima de IVA de 23% aos alimentos congelados e às refeições cozinhadas que os portugueses levam para casa, sobretudo quando estes só pagam 13% de IVA quando as consomem nos restaurantes".

Para além desta diferença na tributação, a associação presidida pelo também presidente da empresa de ultracongelados Gelpeixe lembra que "o mesmo produto - por exemplo peixe - paga 6% de IVA se for vendido fresco ou congelado no mercado ou no supermercado".