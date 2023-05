O Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 2,5% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e de 1,6% em comparação com o trimestre anterior, confirmou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nas "Contas Nacionais Trimestrais" divulgadas hoje, o instituto estatístico manteve, assim, os valores avançados na estimativa rápida de 28 de abril. O INE explica que "a procura interna registou um contributo nulo" para a variação homóloga do PIB no primeiro trimestre, após um contributo de 2,3 pontos percentuais no trimestre anterior. "O consumo privado desacelerou e o investimento diminuiu, refletindo principalmente o contributo negativo da variação de existências, em grande medida associado à dinâmica dos fluxos do comércio internacional", acrescenta.