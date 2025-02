Os dados do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), divulgados à agência Lusa no Dia Nacional do Doente Coronário, revelam que foram transportados 2.397 doentes, dos quais 69% apresentavam sintomas de enfarte agudo do miocárdio com início há menos de duas horas.

Em declarações à agência Lusa, Rogério Moreira Marques, médico da Delegação Norte do INEM, afirmou que tem havido um aumento progressivo no número de doentes transportados, com 1.556 em 2022, 2.118 em 2023 e 2.397 no ano passado.

"Este aumento progressivo muito provavelmente estará relacionado com o aumento dos registos no iTEAMS [INEM Tool for Emergency Alert Medical System] pelos bombeiros e pelas corporações da Cruz Vermelha Portuguesa, nossos parceiros do Sistema Integrado de Emergência Médica, e também com a melhoria dos registos efetuados pelos meios INEM", apontou o médico.

Em 2024, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM atendeu e triou, em média, mais de 6.000 chamadas por mês devido a queixas de dor torácica, tendo sido acionados, durante o ano, 97.905 meios de emergência pré-hospitalar, com eletrocardiogramas realizados no local das ocorrências em 90% dos casos.

Segundo o INEM, este procedimento permitiu identificar os 2.397 doentes com suspeita de enfarte agudo do miocárdio, possibilitando um encaminhamento rápido e eficaz para as unidades de saúde mais adequadas.

Os dados revelam que a maioria dos doentes era do sexo masculino (69%), mais jovens que do sexo feminino (média de idade de 61 anos comparativamente à média de 67 anos).

Os distritos com maior número de registos foram Porto (459), Lisboa (409), Braga (318), Faro (164) e Aveiro (111).

Os hospitais que mais receberam doentes foram o Hospital de Braga (312), Faro (182), Hospital de São João no Porto (169), e os Hospitais de Santa Maria e Santa Marta, com 133 e 130 doentes, respetivamente.

Rogério Moreira Marques salientou que o enfarte agudo do miocárdio continua a ser uma causa significativa de mortalidade em Portugal, ocorrendo devido à interrupção súbita da perfusão sanguínea coronária.

"O tratamento principal para esta doença é a angioplastia primária que terá de ser realizada num hospital de, onde se conclui, que é importante haver um funcionamento em rede entre os hospitais com a capacidade de realização do tratamento necessário e um sistema de emergência pré-hospitalar eficiente que lhes possa levar os doentes", salientou.

O objetivo da Via Verde Coronária é reduzir "o tempo entre o início dos sintomas e aquele em que é feito o tratamento", que em grande parte é determinado pela procura dos cuidados de saúde pelo doente, ou seja, "o tempo em que o doente percebe os sintomas ou que os associa a algo grave e liga a pedir ajuda".

Os sintomas de enfarte agudo do miocárdio incluem dor súbita no peito, com ou sem irradiação para o braço esquerdo, costas ou mandíbula, suores frios intensos, náuseas e vómitos.

O INEM reforça a importância de reconhecer estes sinais e contactar imediatamente o 112, garantindo uma resposta rápida e eficaz.

A prevenção do enfarte agudo do miocárdio inclui exames médicos regulares, hábitos de vida saudáveis, prática de desporto, e evitar o tabaco e a vida sedentária.