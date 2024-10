“Numa fase em que o Governo diz que pretende valorizar o setor, o SJ considera infelizes e desinformadas as críticas do primeiro-ministro ao jornalismo e ao trabalho dos jornalistas”, defendeu, em comunicado, a estrutura sindical.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que pretende em Portugal um jornalismo livre, sem intromissão de poderes, sustentável do ponto de vista financeiro, mas mais tranquilo, menos ofegante, com garantias de qualidade e sem perguntas sopradas.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, já veio esclarecer que estas afirmações devem ser interpretadas “no sentido positivo” da valorização destes profissionais.

Para o sindicato, estas declarações “em nada dignificam a profissão”, contribuindo para um clima de suspeição, que o SJ lamentou e rejeitou.

“Tais palavras tornam-se ainda mais incompreensíveis porque geram desconfiança sobre o trabalho dos jornalistas e minam a credibilidade dos órgãos de comunicação social”, vincou.

O SJ referiu ainda que o Plano de Ação para a Comunicação Social, apresentado pelo Governo, contempla o desmantelamento da RTP, “sob a capa” do serviço público, ao prever o corte da publicidade e despedimentos.

Em causa, disse, está o corte da publicidade e o anúncio de despedimentos, “com o eufemismo de saídas voluntárias”.

O projeto tem medidas que podem beneficiar o setor, mas “é curto” para a emergência que se vive, apontou.

O Governo apresentou hoje o seu Plano de Ação para a Comunicação Social, composto por 30 medidas, divididas em quatro eixos – Regulação do Setor, Serviço Público Concessionado, Incentivos ao Setor, Combate à Desinformação e Literacia Mediática.

Entre estas medidas está o fim da publicidade na RTP e um programa de saídas voluntárias, que poderá abranger um máximo de 250 pessoas, sendo que será contratado uma nova pessoa por cada duas que saírem.

O presidente da RTP já defendeu que o fim da publicidade "significa perda de relevância” da empresa e recordou que esta muitas vezes serviu de estabilizador do mercado publicitário.

No documento, o sindicato reforçou ainda que o Governo acomodou propostas referentes à comparticipação das assinaturas digitais e de ofertas aos alunos, contudo quer um plano de literacia generalizado e acompanhado “de uma grande campanha de publicidade e de divulgação da importância do jornalismo”.

No âmbito ao incentivo da contratação de jornalistas, o Governo anunciou a atribuição, mediante candidatura, de um montante entregue às empresas pela contratação de mais jornalistas com vínculo sem termo, com uma retribuição mínima obrigatória de 1.120 euros.

“Sendo claramente a favor da remuneração de qualquer trabalho e do aumento expressivo dos salários dos jornalistas, o SJ não pode deixar de notar que o vencimento proposto para um estagiário da IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional] é superior ao salário pago a muitos jornalistas em várias redações deste país”, acrescentou.