“Penso que temos com este programa Famílias Primeiro um bom apoio, um esforço muito grande de apoio às famílias”, disse João Costa a jornalistas em Castelo Branco, à margem da sessão solene de abertura do ano letivo, promovida pelo município local.

“Como hoje tive oportunidade de ouvir dizer, por parte de encarregados educação, [o apoio] chega num momento também adequado do arranque do ano letivo, em que as famílias têm uma pressão maior”, salientou.

“Porque temos manuais escolares gratuitos que não existiam, porque temos a disponibilidade de entrega de computadores aos alunos, esse alivio nas famílias também se faz sentir já há alguns anos, desde os últimos dois governos”, adiantou.

O primeiro-ministro apresentou na segunda-feira um pacote de medidas de apoio social, com um valor global de 2,4 mil milhões de euros, para mitigar o impacto do aumento do custo de vida no rendimento das famílias.