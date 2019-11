Estão no YouTube, no Instagram e em todas e mais algumas plataformas. Vemo-los, especialmente, através do pequeno ecrã do nosso telemóvel. Mais recentemente começaram a ser as caras de grandes marcas e a promover produtos que abriram as portas ao mercado dos influenciadores. São, acima de tudo, criadores de conteúdo cujo trabalho não se resume apenas em carregar num botão para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

“Acho que a palavra influencer não é boa. É usada de forma recorrente pelos meios de comunicação com uma conotação negativa. A imagem que acaba por ser criada na nossa mente é a de que um influencer é alguém que só tira selfies o dia todo.”. A frase foi do youtuber e criador de conteúdos Caspar Lee no Centre Stage da Web Summit. Em discussão estava o poder de influenciar e a origem dos influenciadores. Ao lado do britânico-sul-africano sentaram-se o ator Ian Somerhalder e a atleta olímpica Jessica Ennis-Hill. Este foi o primeiro de vários painéis sobre o tema recebidos no maior evento de tecnologia do mundo.

A origem da influência, o trabalho com as marcas e os rumores do fim do mercado de influencers foram alguns dos tópicos em discussão ao longo dos quatro dias. Em questão estão pessoas com milhares e milhões de seguidores. Das maiores personalidades aos nano influenciadores, passando pelas mais recentes polémicas nas redes sociais e o futuro virtual, pouco escapou à análise nos palcos da Web Summit.

"O filho favorito do YouTube, aquele que tem mais de sete milhões de subscritores no canal”

Começou em 2010, com 16 anos, sozinho, com uma câmara no quarto, na África do Sul. Esta semana, quase 10 anos depois, foi anunciado como “o filho favorito do YouTube, aquele que tem mais de sete milhões de subscritores no canal”. É criador de conteúdos e cofundador de uma empresa de gestão de influenciadores, Influencer.com. Falamos de Caspar Lee, uma das caras que esteve presente em quase todas as vezes em que se falou do assunto.

Caspar Lee, Jessica Ennis-Hill, Ian Somerhalder, Laurie Segall créditos: David Fitzgerald/Web Summit via Sportsfile

Na primeira vez que subiu ao palco, disse, sem hesitação, que criou a sua plataforma de seguidores sem qualquer tipo de talento. Se, por um lado, aqueles que se sentaram a seu lado eram reconhecidos pelo trabalho na representação e pelas conquistas na área do desporto (falamos de Ian Somerhalder e de Jessica Ennis-Hill, respetivamente), para chegar onde está hoje trabalhou e criou ligações. Mas será que para isso não é preciso talento?