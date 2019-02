Pedro Cabral, que liderou a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) entre agosto de 2012 e junho de 2014, depois de um ano como assessor dos secretários de Estado da Energia Henrique Gomes e Artur Trindade, no Governo de Passos Coelho, está a ser ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade.

Questionado pelo deputado do CDS-PP Hélder Amaral sobre a existência de rendas excessivas, Pedro Cabral começou por esclarecer "o conceito", que "tem a ver com a comparação do custo de capital que as empresas aplicaram e a remuneração efetiva que estão a ter", adiantando desde logo que, "de acordo com este princípio e com o estudo que se desenvolveu, aliás mais do que um, identificaram-se realmente rendas excessivas".

"(...) Em diversas áreas do setor da produção [elétrica] as rentabilidades efetivas eram superiores ao custo de capital associado ao desenvolvimento de cada projeto, desde logo os CMEC [Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual], nos CAE, nas PRE, num conjunto de setores da produção que foram estudados e que se concluiu haver uma diferença diferente de zero", declarou Pedro Cabral, que entretanto regressou à REN - Redes Energéticas Nacionais, na qual trabalha na área da Agenda Europeia de Energia.

O antigo diretor-geral de Energia referiu o "preconceito" e o "desconforto de algumas pessoas inquiridas em usar o termo" rendas excessivas e propôs como alternativa "remunerações ineficientes".

Em relação aos CMEC, Pedro Cabral admitiu a existência de aspetos que deviam ter sido "acautelados", realçando que não foi por falta de avisos, nomeadamente do regulador do setor: "O problema dos CMEC não foi ‘a posteriori’. Houve oportunidade e o diploma [decreto-lei 240/2004] foi objeto de análises antes de ser publicado, várias entidades se pronunciaram".