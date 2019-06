Armando Vara admitiu também estar confuso sobre como lhe tinha chegado o dossiê do projeto, se através da direção de empresas sul ou de Rui Horta e Costa, administrador de Vale do Lobo.

"Há uma certa confusão na minha memória sobre o que aconteceu primeiro", confessou Vara.

Mais tarde, questionado pela deputada do CDS-PP Cecília Meireles sobre a questão do sindicato bancário para o financiamento do empreendimento, Armando Vara disse que "a Caixa queria ficar sozinha no projeto", devido também a um torneio de ténis em Vale do Lobo, um "evento de grande importância para o 'marketing' da Caixa".

Quanto à participação da CGD em Vale do Lobo, através da sociedade Wolfpart, Armando Vara considerou que seria "uma boa oportunidade" para o banco público, e que "é difícil olhar para o projeto com os olhos de hoje".

"É muito fácil 12 ou 13 anos depois acharmos que aquilo era um disparate. Mas na altura não era assim", afirmou Armando Vara.

O antigo administrador da CGD disse no início da sua audição que não iria responder a questões sobre Vale do Lobo, repetindo a mesma afirmação ao longo da sessão parlamentar, mas perante a insistência dos deputados tem respondido a algumas questões sobre o dossiê, que está a ser investigado no âmbito da Operação Marquês.

Armando Vara - que se encontra detido desde janeiro deste ano após condenação no processo Face Oculta - foi nomeado administrador da CGD em 2006, para a equipa presidida por Carlos Santos Ferreira, tendo ambos depois transitado para o BCP em 2008.

O também antigo ministro Adjunto e da Juventude e Desporto do segundo governo de António Guterres é um dos 28 arguidos da Operação Marquês.

Dos arguidos deste processo, foram já ouvidos na comissão parlamentar de inquérito à CGD Joaquim Barroca (ex-administrador do grupo Lena) e Diogo Gaspar Ferreira (ex-administrador de Vale do Lobo).

Em 29 de maio foi dado a conhecer que o ex-primeiro-ministro José Sócrates, também arguido na Operação Marquês, responderá por escrito às questões dos deputados da comissão.

Na Operação Marquês estão também envolvidos Ricardo Salgado, Carlos Santos Silva, Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Bárbara Vara (filha de Armando Vara), Helder Bataglia, Rui Mão de Ferro e Gonçalo Ferreira, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo.