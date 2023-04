A tragédia foi um alerta para a condição dos parques de estacionamento em Nova Iorque, com engenheiros a dizer que podem haver mais a precisar de reparos imediatos, conforme reportou o The Guardian.

Na terça-feira, o porta-voz do Departamento de Edificações da cidade (DOB, sigla em inglês) anunciou a compilação de uma lista de garagens com problemas estruturais. De cerca de 4000 parques de estacionamento em Nova Iorque, foram identificados 61 com graves violações estruturais.

"Embora não tenhamos recebido relatos de que alguma dessas 61 localizações está estruturalmente instável, os inspetores do DOB estão a ir a todas estas localizações com muita preocupação e no interesse da segurança pública", comunicou o porta-voz.

Eric Cowley, engenheiro que inspeciona garagens em Nova Iorque, diz que as fotos parecem mostrar que uma viga que sustenta o andar superior caiu, bem como uma cobertura que permite infiltração de água. Estando a estrutura em mau estado, e tendo sido comunicadas várias violações no edifício - desde rachas entre as vigas e falta de cobertura adequada, a pedaços de cimento soltos e em risco de cair -, o especialista acredita que o colapso resultou de certas tomadas de decisão e de "zero manutenção".

Os registos mostram que o proprietário da garagem pagou multas por essas violações. Um porta-voz do DOB explicou que, embora o prédio tenha sido restaurado em 2010, não foram apresentados "certificados de correção" que encerrassem oficialmente as violações. As últimas inspeções por parte do DOB foram feitas em 2011 e em 2013, não tendo nenhum inspetor visitado o prédio desde então.

Como explica o The Guardian, o estacionamento é um grande negócio numa cidade com tanta população, e a regulamentação é historicamente negligente, com os parques de estacionamento a tentar maximizar os lucros amontoando o máximo de veículos possível e sem obrigação, até ao ano passado, de inspeções regulares por engenheiros.

Desde o acidente, proprietários de outras garagens têm contactado inspetores e especialistas. O inspetor Jason Damiano disse que o número de pedidos desde a passada terça-feira tem efetivamente aumentado, mas teme que a pequena equipa não consiga atender a tanta procura.

Relativamente ao colapso que ocorreu a semana passada, Damiano acredita que "certamente, se tivesse sido inspecionado há alguns anos e tivesse sido forçado a fazer reparos ou a fechar, poderia ter salvado vidas".

Um representante da Enterprise Ann, empresa que opera o parque de estacionamento, disse que "continua a cooperar com os órgãos envolvidos para investigar a causa deste acidente".