Segundo o SEF, trata-se de um elemento da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras selecionado, entre vários peritos internacionais, no âmbito de um processo de recrutamento lançado pela agência europeia de controlo de fronteiras Frontex.

Em comunicado, aquele serviço de segurança adianta que o novo oficial da ligação nomeado pela Frontex vai agir em nome da agência, consistindo as suas funções em fomentar a cooperação e o diálogo entre a agência europeia e as autoridades nacionais responsáveis pela gestão das fronteiras, incluindo as guardas costeiras.

O SEF refere que o novo oficial de ligação português na Frontex vai também desempenhar as mesmas funções em Espanha, como está previsto no regulamento da União Europeia, que prevê que a agência pode decidir que um oficial de ligação abrange até quatro Estados-Membros que estão geograficamente próximos.

O memorando de nomeação do novo oficial de ligação foi assinado pelo diretor nacional do SEF, Carlos Matos Moreira, e pelo diretor executivo da Frontex, Fabrice Leggeri, em Varsóvia.