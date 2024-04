“Confirmamos as diligências nas nossas instalações, sendo que a Uber não é a entidade visada das mesmas. Estamos a colaborar com as autoridades e a disponibilizar toda a informação solicitada”, confirmou fonte oficial da Uber, numa nota enviada à Lusa.

De acordo com a estação de televisão CNN Portugal, está em curso uma busca da Autoridade Tributária, do Ministério Público e da Segurança Social (AT) na sede da Uber.

Segundo adiantou a CNN Portugal, o acesso ao piso onde estão localizados os servidores da empresa foram vedados aos funcionários.

A estação de televisão acrescentou também que os inspetores estão a investigar informação comercial e que a investigação poderá estar ligada com a frota de estafetas ligada à Uber Eats, que coloca em contacto os motoristas com os restaurantes.

A acompanhar as buscas estão vários elementos da Guarda Nacional Republicana, ainda de acordo com a CNN.

A Lusa já questionou a Procuradoria-Geral da República sobre o caso, mas aguarda ainda uma resposta.