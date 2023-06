O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU) vai atribuir, por sorteio, mais 21 habitações, no âmbito da promoção de respostas públicas de arrendamento acessível.

As candidaturas estão abertas desde hoje (dia 2 de junho), para habitações de tipologias T1 a T3, localizadas em Lisboa, Porto e Portimão.

Os contratos de arrendamento são dirigidos a quem pretenda fazer destas casas a habitação permanente dos agregados habitacionais e o sorteio de candidaturas acontece por ordenação e atribuição das habitações conforme a ordem de preferência.

As habitações serão sorteadas entre as pessoas e agregados familiares que apresentem candidatura até dia 22 de junho, desde que preencham as condições de elegibilidade do Programa e os requisitos do Aviso de cada Concurso.

Os interessados já podem encontrar toda a informação sobre os concursos no site do Instituto da Habitação.

As casas a atribuir são sete apartamentos em Lisboa, na zona de São Vicente, três apartamentos no Porto, em Paranhos, e onze apartamentos em Portimão no Edifício Casa do Rio - Largo do Dique.

Esta iniciativa enquadra-se no conjunto das soluções habitacionais disponibilizadas pelo Instituto para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado.

O Programa de Arrendamento Acessível (PAA) é um programa de política de habitação que visa promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços compatíveis com os rendimentos das famílias. Com este programa o Governo quer "contribuir para dar resposta às necessidades habitacionais das famílias cujo nível de rendimento não lhes permite aceder no mercado a uma habitação adequada às suas necessidades", segundo o IHRU.