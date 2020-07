“Este evento que estamos a organizar hoje e amanhã [quinta-feira] serve para nos prepararmos para qualquer um dos cenários. Há três cenários em cima da mesa: o regresso ao presencial, um ensino à distância, ou um ensino híbrido, misturando características do ensino presencial com características do ensino à distância”, disse Luís Faro Ramos à Lusa, no final da sessão de encerramento do primeiro dia do 5.º Encontro da Rede Ensino de Português no Estrangeiro (EPE).

O presidente do IC assinalou que está a haver uma preparação dos professores para qualquer um dos três cenários previstos e garantiu que “não faltarão” os recursos humanos e financeiros, assinalando que no ano letivo passado houve um reforço dos fundos para assegurar a aquisição de material de proteção individual para professores e alunos.

“Penso que estamos preparados. A estrutura está preparada, os recursos humanos e financeiros não faltarão, espero que não faltem também os alunos — temos indicações muito positivas sobre o número de inscrições na rede”, disse.

Luís Faro Ramos apontou que há uma expectativa de que o EPE possa, “lentamente, voltar ao que era antes”, na modalidade presencial.

Ainda assim, o presidente do IC apontou que ainda não há “certeza em todos os sítios” porque o veredito pertence às autoridades educativas locais.

Face às intervenções realizadas no primeiro dia do 5.º Encontro da Rede EPE, que se realizou na sede da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o presidente do IC considerou que “o mais provável será (…) um ensino presencial, mas com reforço de elementos digitais”.