Apesar dos clubes não terem revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa britânica indica que os londrinos gastaram cerca de 58 milhões de euros (ME).

“Temos o prazer de anunciar a contratação de Richarlison do Everton, sujeito a uma autorização de trabalho. O internacional brasileiro assinou contrato connosco até 2027”, informaram os ‘spurs’ na página oficial na Internet.

Richarlison, de 25 anos, é o quinto reforço dos ‘spurs’ para a época 2022/23, depois das chegadas do croata Ivan Perisic, do maliano Yves Bissouma, do inglês Fraser Forster e do senegalês Pape Sarr, que já tinha sido contratado ao Metz, de França, em 2021.

O internacional ‘canarinho’ em 36 ocasiões iniciou a carreira no Real Nordeste, seguindo-se América Mineiro e Fluminense, ainda no Brasil, antes de ingressar nos ingleses do Watford em 2017/18, nos quais foi treinado pelo português Marco Silva, que viria a levar o extremo para o Everton na época seguinte.