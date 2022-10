Segundo o Governo, mais de 1.500 pessoas ficaram feridas, e cerca de 1,4 milhões foram obrigadas a abandonar as respetivas áreas de residência, segundo o jornal Premium Times.

Cerca de 90 mil casas ficaram danificadas pelas chuvas, que devastaram o país desde o final de julho.

No total, as autoridades estimam que 31 dos 36 estados do país foram afetados, incluindo a capital.

As inundações foram causadas por fortes chuvas e transbordamento de reservatórios localizados em território nigeriano, bem como em áreas do vizinho Camarões e as autoridades alertaram que alguns estados do centro e sul do país podem continuar a sofrer inundações nas próximas semanas.