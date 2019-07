“Estão a ser hasteadas bandeiras vermelhas em algumas das praias do concelho onde foram avistadas ‘caravelas portuguesas’”, refere a Proteção Civil municipal em comunicado.

Segundo a autarquia, as ‘caravelas portuguesas’ têm vindo a dar à costa em várias praias do concelho do distrito de Lisboa.

A bandeira vermelha foi hasteada hoje nas praias do Areal e Areia Branca e, no domingo, em Porto Dinheiro, podendo ser hasteada nos próximos dias noutros areais do concelho.

Na semana passada, foi ainda içada na Areia Branca, mas devido ao aparecimento de medusas.