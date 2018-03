"Temos de preparar os nossos rios já não somente para um funcionamento e caudal normais, mas dar-lhes força e capacidade de resistir aos impactos" provocados pelas secas e cheias, frisou, em entrevista à Lusa, o investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto.

Segundo Pedro Teiga, a utilização humana destes recursos naturais originou episódios de pressão, cortes da vegetação ribeirinha, descargas de poluição e construções em cima dos seus leitos, tendo estes perdido a capacidade de se autorregenerarem e de responderem aos efeitos das alterações climáticas.

No entanto, ressalvou, todo este sistema poderá trabalhar de forma positiva se agora se fizer o trabalho contrário, “criando células e processos de reabilitação a médio e longo prazo", dotando "os rios de espaços para inundação" e "recargas juntos às cabeceiras e ao longo das margens, com a vegetação ribeirinha a funcionar como corredor ecológico, e “potenciando a fixação de água e evitando evapotranspiração".

"Normalmente, quando os rios estão em situação de cheia ou de seca, aparecem como os maus da fita, mas a culpa não é do rio, por si só. O rio está dentro de um sistema, que é de leis naturais, do qual nós, como seres vivos, fazemos parte. Temos de entender as leis naturais e respeitá-las", disse.