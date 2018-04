“A Comissão Europeia deve demonstrar clareza e não tolerar a extrema-direita para evitar situações que estão a ser provocadas por Viktor Orban, na Hungria, ou pelos conservadores da Polónia”, disse à Lusa o autor do livro “Postcapitalism: A Guide to Our Future”.

Paulo Mason vai participar na Conferência Ulisses 2018 que tem como lema “Democracia Europeia” e que se vai realizar durante o fim de semana no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Segundo o autor do livro “Postcapitalism” a crise económica – que ainda afeta países como Portugal e a Grécia - atingiu também “aqueles que podem ser apontados como neoliberais e defensores de políticas de centro ligados ao mercado livre”, mas neste momento abre caminho a situações de intolerância, sobretudo no Leste do continente.

“O que está a acontecer agora é que a crise económica está transformada em crise geopolítica e numa crise moral. Atualmente, a maior ameaça são as políticas autoritárias de direita e que negam os direitos humanos universais. O que une Donald Trump, o líder húngaro, Viktor Orban e a extrema-direita na Grécia é a rejeição de direitos iguais para todos os cidadãos”, alerta o investigador.

“Esta situação altera a dinâmica da luta e é preciso estabelecer prioridades sobre o inimigo. Para mim a grande ameaça na Europa é o aumento do populismo e da xenofobia”, sublinha.