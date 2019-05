A investigadora ressalva, no entanto, que existem falhas nos dados sobre regiões específicas que não permitem fazer um retrato preciso sobre Portugal.

"O que podemos dizer é que esperando que Portugal se tenha comportado da mesma forma que os países onde está inserido (países desenvolvidos) o que aconteceu é que as zonas rurais tiveram um aumento um bocadinho maior do que as zonas urbanas", afirmou Elisabete Ramos, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

A investigadora, que falava à agência Lusa a propósito da sua participação no estudo publicado hoje na revista 'Nature', que conclui que, entre 1985 e 2017, a obesidade "aumentou mais" nas zonas rurais do que nas zonas urbanas na maioria dos países, admitiu não existirem "dados específicos" sobre Portugal que permitam compreender a diferença de padrões do Índice de Massa Corporal (IMC) nas diferentes regiões.

"Não há dados suficientes da zona rural e da zona urbana ao longo do tempo para poder fazer a trajetória em cada um dos sítios", referiu, adiantando que os dados do estudo, que envolveu as tendências de IMC de 112 milhões de pessoas de 200 países, "não são concretos".