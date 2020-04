“A plataforma pretende ajudar os grupos de investigação que, neste momento, estão a dar início a estudos ou a desenvolver métodos mais eficazes no âmbito da covid-19 e que, de alguma forma, encontraram dificuldades em otimizar os métodos moleculares”, afirmou hoje João Carneiro, investigador do CIIMAR, sediado em Matosinhos, no distrito do Porto.

O projeto, desenvolvido no âmbito da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) ‘RESEARCH 4 COVID-19′, envolve também a empresa IDENTIFICA, sediada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC).

Em declarações à Lusa, o investigador explicou que a plataforma, que é de livre acesso e assente num banco de dados, pretende “facilitar a avaliação de métodos moleculares para deteção da SARS-CoV-2″.

“Nós já tínhamos desenvolvido trabalho no âmbito das doenças infecciosas, nomeadamente do ébola e do HIV, e tínhamos a plataforma montada para esses dois vírus. Devido à urgência de se estudar cada vez mais o novo coronavírus, decidimos aplicar tudo o que já conhecíamos ao SARS-CoV-2″, adiantou.

Assente em ferramentas de biologia molecular, como os ‘primers’ [sequência de RNA do vírus usada para a sua identificação], as sondas e genomas diferentes do vírus, a plataforma está em “constante atualização”.