“Quanto vale o trabalho de um investigador para a Universidade de Lisboa (ULisboa)?”, questionava Amílcar Moreira, investigador com uma bolsa de cientista convidado há sete anos na instituição, precário como quase todos os que se concentraram esta tarde na Alameda das Universidades, em protesto contra a universidade e contra a forma como decorre o programa de regularização de precários no Estado (PREVPAP).

Com a ajuda de alguns colegas, Amílcar foi estendendo um cordel e segurando a faixa de protesto improvisada, onde os investigadores iam agrafando o produto do seu trabalho — artigos científicos publicados em revistas internacionais essenciais a uma avaliação de desempenho positiva para as instituições, que, criticam os investigadores e cientistas precários, se recusam agora a reconhecer o contributo do conjunto de pessoas que os produziram, em regime de trabalho permanente, mas oficialmente precários.

“É simbólico de uma luta de vários anos de trabalhadores de ciência que por contingências várias não veem o seu direito ao trabalho reconhecido. Eu costumo dizer que na minha instituição a pessoa que faz a limpeza tem direitos sociais, direito a proteção no desemprego, na doença. Eu, enquanto investigador, produzo o que uma instituição de investigação produz e não tenho direito a esses direitos”, disse à Lusa Amílcar Moreira.

Doutorado em Inglaterra, trabalhou depois na Irlanda e na Noruega, até que há sete anos decidiu regressar a Portugal, aceitando uma bolsa de cientista convidado da ULisboa, para liderar um projeto que pretendia atrair investimento e cientistas internacionais para a universidade.

“Eu posso dizer que desde que voltei a Portugal há sete anos já atraí para a Universidade de Lisboa mais de 800 mil euros em financiamento, portanto já paguei o meu salário várias vezes e apesar disso a ULisboa não acha que eu e os meus colegas sejamos o tipo de trabalhadores que eles precisam”, disse, acrescentando que se as condições familiares o permitissem já teria saído do país.