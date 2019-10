A técnica foi publicada na revista científica Astronomy&Astrophysics e tem como princípio que, “sabendo a massa e temperatura de equilíbrio de um exoplaneta, é possível determinar o seu raio, com uma precisão superior aos métodos atualmente existentes”, descreve nota enviada à agência Lusa.

“Agora é possível determinar o raio das centenas de exoplanetas descobertos com o método das velocidades radiais. Isso vai-nos permitir perceber se esses exoplanetas serão potencialmente rochosos”, explica, por sua vez, Solène Ulmer-Moll, estudante de doutoramento da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) e primeira autora do artigo publicado na revista científica.

“Esta nova maneira de determinar o raio de um exoplaneta é um exemplo perfeito da sinergia entre a ciência de exoplanetas com técnicas de aprendizagem automática”, acrescenta a investigadora, segundo a qual “este resultado só foi possível graças à reunião de competências de diferentes áreas”.

Para caracterizar um planeta, é necessário conhecer simultaneamente a sua massa e raio, de modo a determinar a densidade e daí deduzir a sua composição.