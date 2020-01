“Atualmente as tecnologias de comunicação permitem uma recolha de dados muito mais alargada do que a que foi possível naquele tempo, sendo por isso agora o momento certo para realizar um inquérito macrossísmico sobre os efeitos deste sismo tão importante”, salientou o IPMA.

O questionário pode ser preenchido por pessoas que tenham vivido o sismo ou por pessoas que tenham ouvido relatos fidedignos de familiares ou amigos próximos sobre o sismo.

Existem duas possibilidades de resposta: um questionário macrossísmico típico, em que é sempre possível escrever comentários e/ou histórias, ou uma resposta em texto livre, sendo ainda possível enviar ficheiros, como imagens, no final do questionário.

O sismo que abalou os Açores no dia 01 de janeiro de 1980, às 15:42 locais (16:42 em Lisboa), teve uma magnitude de 7,2 na escala de Richter, com epicentro no mar, entre a ilha Terceira e a ilha de São Jorge.

Foi sentido em todas as ilhas dos Açores, com exceção das Flores e do Corvo, mas com maior intensidade na freguesia das Doze Ribeiras, na ilha Terceira (com grau VIII/IX da escala Mercalli modificada), e nas freguesias do Topo e de Santo Antão, na ilha de São Jorge (com grau VII/VIII).

O sismo causou ainda “um tsunami de pequena magnitude, registado nos marégrafos de Angra do Heroísmo e Horta com amplitudes de 28 centímetros e cinco centímetros respetivamente”.