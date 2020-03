“Atendendo à atual situação do COVID-19, informa-se que, a partir do próximo dia 16 de março, o IPO de Coimbra implementará dois postos de atendimento prévio (PAP) para avaliação da situação dos doentes e acompanhantes, reforçando a proteção de todos: doentes e profissionais de saúde”, refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Além disso, o “acesso de viaturas e pessoas ao IPO de Coimbra processar-se-á apenas pela Portaria Principal, na Avenida Bissaya Barreto, pelo que todas as outras entradas de acesso à instituição estarão encerradas”.

“Aproveita-se, também, a oportunidade para reforçar a informação que foram suspensas temporariamente as visitas nos serviços de internamento e os acompanhantes nas consultas, tratamentos e exames. Queremos prevenir e, principalmente, zelar pela segurança de todos. Certos da compreensão dos nossos doentes, familiares e de toda a comunidade, o Conselho de Administração expressa o seu agradecimento”, conclui a nota de imprensa.

Também o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC) anunciou a suspensão das atividades de Rastreio de Cancro de Mama na Região Centro.

“Deste modo, com vista a reduzir os riscos de exposição e contágio epidemiológico por novo coronavírus (Covid-19), e no cumprimento das orientações da Direção Geral de Saúde, a LPCC.NRC desconvocará para rastreio todas as mulheres a quem já foi remetida uma carta convocatória. Nos concelhos onde o rastreio está a decorrer, este vai ser suspenso já a partir de segunda-feira próxima (16 março). Nos concelhos que aguardam a chegada posterior do rastreio, informa-se que, devido a estas circunstâncias, o mesmo chegará com previsíveis atrasos”, refere uma nota de imprensa enviada à Lusa.

No que se refere às consultas de aferição (nos casos em que se verifica a necessidade de repetição do exame para esclarecer alguma dúvida), “a LPCC.NRC deliberou que todas as marcações feitas, até ao momento, serão cumpridas nas semanas mais próximas”.

O Grupo de Saúde Sanfil também anunciou que se encontra a ajustar as atividades de saúde nas suas unidades.

“Este plano tem como objetivos diminuir o risco de exposição de utentes e profissionais e define um conjunto de orientações de modo a que tal possa acontecer. A COVID-19 é uma doença em fase de pandemia que urge combater com todos os recursos disponíveis, pelo que contamos com a colaboração de todos os utentes e profissionais”.

Liga Contra o Cancro suspende rastreio do cancro da mama no Centro

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro anunciou hoje a suspensão temporária das atividades de rastreio de cancro de mama, em mais uma ação destinada a conter a propagação da Covid-19.

O rastreio será interrompido na segunda-feira, mantendo-se, no entanto, algumas consultas de aferição, "nos casos em que se verifica a necessidade de repetição do exame para esclarecer alguma dúvida", esclarece a Liga.

A decisão de suspensão das atividades de rastreio de cancro da mama será avaliada semanalmente pela Direção do Núcleo Regional do Centro, em conjunto com as entidades de saúde competentes.

Na quinta-feira, a Liga tinha também anunciado a suspensão da presença de voluntários do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro no IPO de Coimbra e no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

A medida, que deverá durar até meados de abril, insere-se nos planos de contingência para conter a propagação da COVID-19, sendo acompanhada da suspensão "das atividades de âmbito comunitário" desenvolvidas pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A Liga "implementou um Plano de Contingência Global em todos os seus serviços e delegações distritais", apelando à responsabilidade individual e coletiva de todos.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassa as 140.000 pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.

